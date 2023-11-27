Ананьева Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Ксения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Ананьев Филипп Ефимович

Отец ребёнка: Ананьев Ефим Антонович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Ананьев Федос Ефимович

Отец ребёнка: Ананьев Ефим Антонович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Ананьев Филипп (мл) Ефимович

Отец ребёнка: Ананьев Ефим Антонович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Ананьев Степан Ефимович

Отец ребёнка: Ананьев Ефим Антонович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Ананьев Евтей Ефимович

Отец ребёнка: Ананьев Ефим Антонович

Услонь, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Ефим Антонович

Смерть
Неизвестно
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