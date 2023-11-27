Ананьева Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804 ст.
Отец ребёнка: Ананьев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1806 ст.
Отец ребёнка: Ананьев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Ананьев Филипп (мл) Ефимович
Отец ребёнка: Ананьев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Ананьев Степан Ефимович
Отец ребёнка: Ананьев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Отец ребёнка: Ананьев Ефим Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно