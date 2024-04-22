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Качунков Яков Никитин

Место рождения

Крюковка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Никита Иванов

Мать: не указана

Крюковка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Качункова Степанидв Яковлева

Мать ребёнка: Качункова Мария Алексеева

Крюковка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Качунков Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Качункова Мария Алексеева

Крюковка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.01.1854 ст.

Дочь: Цветкова Анна Яковлева

Мать ребёнка: Качункова Мария Алексеева

Крюковка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Качунков Иван Яковлев

Мать ребёнка: Качункова Мария Алексеева

Крюковка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1869

Сын: Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Параскева Филимонова

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.10.1875

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Параскева Филимонова

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качункова Мария Алексеева

Смерть
Неизвестно
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