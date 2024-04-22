Качунков Яков Никитин
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: Никита Иванов
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Качункова Степанидв Яковлева
Мать ребёнка: Качункова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1851 ст.
Мать ребёнка: Качункова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
31.01.1854 ст.
Дочь: Цветкова Анна Яковлева
Мать ребёнка: Качункова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Качункова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
17.06.1869
Сын: Иоанн Яковлев
Мать ребёнка: Параскева Филимонова
Рождение ребёнка
30.10.1875
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Параскева Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно