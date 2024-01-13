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Качункова Мария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Качункова Степанидв Яковлева

Отец ребёнка: Качунков Яков Никитин

Крюковка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Качунков Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Качунков Яков Никитин

Крюковка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.01.1854 ст.

Дочь: Цветкова Анна Яковлева

Отец ребёнка: Качунков Яков Никитин

Крюковка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Качунков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Качунков Яков Никитин

Крюковка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качунков Яков Никитин

Смерть
Неизвестно
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