Качункова Мария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Качункова Степанидв Яковлева
Отец ребёнка: Качунков Яков Никитин
Рождение ребёнка
1851 ст.
Отец ребёнка: Качунков Яков Никитин
Рождение ребёнка
31.01.1854 ст.
Дочь: Цветкова Анна Яковлева
Отец ребёнка: Качунков Яков Никитин
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Качунков Яков Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно