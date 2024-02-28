деревня Крюковка, деревня Крюковка, Киреевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Крюковка

Киреевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тульской области

Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Крюковка Костомаровской вол. Крапивенского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3120.
Дело о выкупе земельного участка из имения помещика Кулитова крестьянами с-ца Крюковка Костомаровской вол. Крапивенского у. 1883–1889 гг. // Гос. архив Тульской области. Показать все
То же гр. деревни Крюковки Костомаровской волости Михаила Григоорьевича Костромина с братом Василием Григорьевичем Кузминым. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
То же гр. деревни Крюковки Костомаровской волости Николая Ивановича Золотова с женой Ксенией Константиновной Золотовой. 1923 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-588 Показать все
Протокол организационного заседания, заявление гр-н д. Крюковка, Костромской волости, Крапивенского уезда, Тульской губернии, об организации Крюковского электрофикационно Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Крапивенский уезд
2817Крюковка, д. вл.при р. Упе.34142110193
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Киреевский район
9224Крюковкадеревня53°56'с.ш.37°40'в.д.N-37-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Киреевский муниципальный район, Приупское сельское поселение
70628463171д Крюковкадеревня
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