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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Крюковка Костомаровской вол. Крапивенского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3120.
Дело о выкупе земельного участка из имения помещика Кулитова крестьянами с-ца Крюковка Костомаровской вол. Крапивенского у. 1883–1889 гг. // Гос. архив Тульской области. Показать все
То же гр. деревни Крюковки Костомаровской волости Михаила Григоорьевича Костромина с братом Василием Григорьевичем Кузминым. 1922 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
То же гр. деревни Крюковки Костомаровской волости Николая Ивановича Золотова с женой Ксенией Константиновной Золотовой. 1923 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-588 Показать все
Протокол организационного заседания, заявление гр-н д. Крюковка, Костромской волости, Крапивенского уезда, Тульской губернии, об организации Крюковского электрофикационно Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2817Крюковка, д. вл.при р. Упе.34142110193Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9224Крюковкадеревня53°56'с.ш.37°40'в.д.N-37-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70628463171д Крюковкадеревня