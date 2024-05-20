Стрельцов Виктор Александрович 16.05.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельцов Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1940

Отец: Стрельцов Александр Никифорович

Мать: Молокеева Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
23.02.1966

Сын: Стрельцов Александр Викторович

Мать ребёнка: Литвинова Людмила Петровна

Андреевск
Бракосочетание
10.09.1975

Жена: Стрельцова (Теряева) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1985

Дочь: Боровикова (Стрельцова) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Стрельцова (Теряева) Людмила Ивановна

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