Стрельцов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1940
Рождение ребёнка
23.02.1966
Сын: Стрельцов Александр Викторович
Мать ребёнка: Литвинова Людмила Петровна
Андреевск
Бракосочетание
10.09.1975
Рождение ребёнка
13.10.1985
Дочь: Боровикова (Стрельцова) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Стрельцова (Теряева) Людмила Ивановна