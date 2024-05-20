Стрельцов Александр Викторович 23.02.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельцов Александр Викторович

Место рождения

Андреевск

Дата рождения

23.02.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1966

Отец: Стрельцов Виктор Александрович

Мать: Литвинова Людмила Петровна

Андреевск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Александр Александрович

Мать ребёнка: Разумова Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Марина

Рождение ребёнка
14.05.1988

Сын: Стрельцов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Гусева Марина

Смерть
Неизвестно

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