Стрельцов Александр Викторович
Место рожденияАндреевск
Дата рождения23.02.1966
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1966
Андреевск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Александр Александрович
Мать ребёнка: Разумова Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Марина
Рождение ребёнка
14.05.1988
Сын: Стрельцов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Гусева Марина
Смерть
Неизвестно