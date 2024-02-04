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Филимонов (Грибанов) Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1902

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1902

Отец: Грибанов Феодор Парфенович

Мать: Грибанова (Медведева) Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова (Филатова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
26.11.1924

Дочь: Филимонова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Филимонова (Филатова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
26.02.1927

Сын: Филимонов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Филимонова (Филатова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Филимонов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Филимонова (Филатова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Филимонова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Филимонова (Филатова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
04.08.1940

Дочь: Филимонова (Моисеева) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Филимонова (Филатова) Мария Федоровна

Смерть
?.12.1942

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