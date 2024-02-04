Филимонов (Грибанов) Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1902
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1924
Дочь: Филимонова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Филимонова (Филатова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
26.02.1927
Сын: Филимонов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Филимонова (Филатова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Филимонов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Филимонова (Филатова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Филимонова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Филимонова (Филатова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
04.08.1940
Дочь: Филимонова (Моисеева) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Филимонова (Филатова) Мария Федоровна
Смерть
?.12.1942