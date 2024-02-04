Филимонова (Филатова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1905
Дата смерти23.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1924
Дочь: Филимонова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов (Грибанов) Иван Федорович
Рождение ребёнка
26.02.1927
Сын: Филимонов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Филимонов (Грибанов) Иван Федорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Филимонов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Филимонов (Грибанов) Иван Федорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Филимонова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов (Грибанов) Иван Федорович
Рождение ребёнка
04.08.1940
Дочь: Филимонова (Моисеева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов (Грибанов) Иван Федорович
Смерть
23.12.1993