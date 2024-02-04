Филимонова (Филатова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Филатова) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1905

Дата смерти

23.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905

Отец: Филатов Феодор Кириллович

Мать: Филатова (Шарова) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов (Грибанов) Иван Федорович

Рождение ребёнка
26.11.1924

Дочь: Филимонова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов (Грибанов) Иван Федорович

Рождение ребёнка
26.02.1927

Сын: Филимонов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Филимонов (Грибанов) Иван Федорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Филимонов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Филимонов (Грибанов) Иван Федорович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Филимонова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов (Грибанов) Иван Федорович

Рождение ребёнка
04.08.1940

Дочь: Филимонова (Моисеева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов (Грибанов) Иван Федорович

Смерть
23.12.1993

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