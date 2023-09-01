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Давыдов Юрий Николаевич

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Место рождения

Kam\'yanets\'-Podil\'s\'kyi, Khmel\'nyts\'ka oblast Ukraine

Дата рождения

1929

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Kam\'yanets\'-Podil\'s\'kyi, Khmel\'nyts\'ka oblast Ukraine
Рождение ребёнка
12.01.1957

Сын: Давыдов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Давыдова Нина Александровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Гайденко Пиама Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Алена

Мать ребёнка: Давыдова Нина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский философ, социолог. Специалист по проблемам истории и теории социологии, социальной философии, этики, истории фило...
Смерть
2007
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Vagankovskoye kladbishche
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