Давыдов Юрий Николаевич
Место рожденияKam\'yanets\'-Podil\'s\'kyi, Khmel\'nyts\'ka oblast Ukraine
Дата рождения1929
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Kam\'yanets\'-Podil\'s\'kyi, Khmel\'nyts\'ka oblast Ukraine
Рождение ребёнка
12.01.1957
Мать ребёнка: Давыдова Нина Александровна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Гайденко Пиама Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Алена
Мать ребёнка: Давыдова Нина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский философ, социолог. Специалист по проблемам истории и теории социологии, социальной философии, этики, истории фило...
Смерть
2007
Похороны
Неизвестно
Vagankovskoye kladbishche