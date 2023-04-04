Дусс Август
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мари Louise
Мать ребёнка: Дусс Dousse Мари-Луиза Marie-Louise
Рождение ребёнка
15.07.1901
Сын: Дусс Dousse Жан Jean
Мать ребёнка: Дусс Dousse Мари-Луиза Marie-Louise
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Люция
Мать ребёнка: Дусс Dousse Мари-Луиза Marie-Louise
Смерть
1952