Дусс Август — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дусс Август

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мари Louise

Мать ребёнка: Дусс Dousse Мари-Луиза Marie-Louise

Рождение ребёнка
15.07.1901

Сын: Дусс Dousse Жан Jean

Мать ребёнка: Дусс Dousse Мари-Луиза Marie-Louise

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Люция

Мать ребёнка: Дусс Dousse Мари-Луиза Marie-Louise

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1952
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