Дусс Dousse (Бэттиг Baettig) Мари-Луиза Marie-Louise
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мари Louise
Отец ребёнка: Дусс Август
Рождение ребёнка
15.07.1901
Сын: Дусс Dousse Жан Jean
Отец ребёнка: Дусс Август
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Люция
Отец ребёнка: Дусс Август
Смерть
1920