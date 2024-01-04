Влох Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Влох Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Влох Павел Григорьевич

Мать: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левошко Василий Иванович

Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таргонская Галина Ивановна

Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левошко Александр Иванович

Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левошко Петр Иванович

Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левошко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович

Смерть
1982
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