Влох Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Влох Павел Григорьевич
Мать: Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргонская Галина Ивановна
Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левошко Александр Иванович
Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левошко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Левошко Иван Макарович
Смерть
1982