Левошко Иван Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргонская Галина Ивановна
Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левошко Александр Иванович
Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левошко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна
Смерть
1938