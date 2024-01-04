Левошко Иван Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левошко Иван Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левошко Василий Иванович

Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таргонская Галина Ивановна

Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левошко Александр Иванович

Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левошко Петр Иванович

Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левошко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Влох Екатерина Павловна

Смерть
1938
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