Левошко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левошко Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левошко Иван Макарович

Мать: Влох Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
05.01.1950

Дочь: Чеботарева Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Чеботарёв Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтун Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Чеботарёв Георгий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарёв Михаил Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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