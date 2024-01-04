Левошко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левошко Иван Макарович
Мать: Влох Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
05.01.1950
Дочь: Чеботарева Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Чеботарёв Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтун Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Чеботарёв Георгий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно