Куянов Кузьма Михайлович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Михаил Васильев
Мать: Анисья Иванова
Бракосочетание
30.01.1849
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Татьяна Кузьмина
Мать ребёнка: Дадыкина Синклитиния Козьмина
Рождение ребёнка
27.02.1864
Мать ребёнка: Дадыкина Синклитиния Козьмина
Рождение ребёнка
01.03.1867
Дочь: Евдокия Кузьмина
Мать ребёнка: Дадыкина Синклитиния Козьмина
Рождение ребёнка
12.07.1868 ст.
Сын: Куянов Пётр Кузьмин
Мать ребёнка: Дадыкина Синклитиния Козьмина
Рождение ребёнка
03.06.1871
Сын: Куянов Фёдор Козьмин
Мать ребёнка: Дадыкина Синклитиния Козьмина
Смерть
Неизвестно