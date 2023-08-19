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Куянов Кузьма Михайлович

Место рождения

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Михаил Васильев

Мать: Анисья Иванова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1849

Жена: Дадыкина Синклитиния Козьмина

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Татьяна Кузьмина

Мать ребёнка: Дадыкина Синклитиния Козьмина

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1864

Сын: Куянов Василий Кузьмин

Мать ребёнка: Дадыкина Синклитиния Козьмина

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1867

Дочь: Евдокия Кузьмина

Мать ребёнка: Дадыкина Синклитиния Козьмина

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1868 ст.

Сын: Куянов Пётр Кузьмин

Мать ребёнка: Дадыкина Синклитиния Козьмина

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1871

Сын: Куянов Фёдор Козьмин

Мать ребёнка: Дадыкина Синклитиния Козьмина

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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