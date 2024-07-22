Дадыкина Синклитиния Козьмина
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Кузьма Артамонов
Мать: Агрофена Васильева
Бракосочетание
30.01.1849
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Татьяна Кузьмина
Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
27.02.1864
Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1867
Дочь: Евдокия Кузьмина
Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1868 ст.
Сын: Куянов Пётр Кузьмин
Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
03.06.1871
Сын: Куянов Фёдор Козьмин
Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1875
Сын: Куянов Фёдор Кузьмин
Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович
Смерть
Неизвестно