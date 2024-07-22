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Дадыкина Синклитиния Козьмина

Место рождения

Гаврилково, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кузьма Артамонов

Мать: Агрофена Васильева

Гаврилково, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1849

Муж: Куянов Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Татьяна Кузьмина

Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1864

Сын: Куянов Василий Кузьмин

Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1867

Дочь: Евдокия Кузьмина

Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1868 ст.

Сын: Куянов Пётр Кузьмин

Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1871

Сын: Куянов Фёдор Козьмин

Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1875

Сын: Куянов Фёдор Кузьмин

Отец ребёнка: Куянов Кузьма Михайлович

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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