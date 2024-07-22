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Михаил Васильев

Место рождения

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Василий Петров

Мать: Вера Аркудинова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1823

Жена: Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Куянов Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Куянов Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Куянова Евфросинья Михайловна

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1865

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