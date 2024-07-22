Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Василий Петров
Мать: Вера Аркудинова
Бракосочетание
13.02.1823
Жена: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Куянова Евфросинья Михайловна
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Смерть
После 1865