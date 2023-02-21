Иноземцев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иноземцева Алефтина Александровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно