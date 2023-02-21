Иноземцев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иноземцева Алефтина Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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