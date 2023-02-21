Орлов Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Яков Иванович

Орлов Яков Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1883 ст.

Сын: Орлов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Орлова Елена Никифоровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
восприемники Михаил Никифорович крест жена Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1908

Дочь: Орлова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Орлова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
10.01.1915 ст.

Дочь: Орлова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Орлова Дарья Петровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Фекла Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Орлова Фекла Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close