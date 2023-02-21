Орлов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1883 ст.
Сын: Орлов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Орлова Елена Никифоровна
восприемники Михаил Никифорович крест жена Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1908
Дочь: Орлова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Орлова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
10.01.1915 ст.
Дочь: Орлова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Орлова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Фекла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно