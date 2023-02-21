Орлов Георгий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Георгий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Яков Иванович

Мать: Орлова Фекла Григорьевна

Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.

Дочь: Калмыкова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Орлова Елизавета Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Елизавета Михайловна

Смерть
Неизвестно
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