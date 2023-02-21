Орлов Георгий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Яков Иванович
Мать: Орлова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.
Дочь: Калмыкова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Орлова Елизавета Михайловна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно