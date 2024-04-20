село Матвеевка, село Матвеевка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Матвеевка

Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Оренбургской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
975Матвеевка (Свиридово), с. каз.при вершине рч. Садака.801228811201282Церковь православная 1. Базар. Заводов 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Матвеевская волость
488. Матвеевка (Свиридово), село бывшее государственное, при речке Садаке, дворов 431, жителей 2988, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православна Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Матвеевская волость
С. Матвеевка. Б. госуд. Рус. Прав.2453Р. Садак2507572124202680

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Матвеевская волость
село Матвеевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Матвеевский район
11808Матвеевкасело53°30'с.ш.53°29'в.д.N-39-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Матвеевский муниципальный район, Сельское поселение Матвеевский сельсовет
53627413101с Матвеевкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close