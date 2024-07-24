Музыкин Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина
Рождение ребёнка
11.04.1935
Мать ребёнка: Агриппина
Изабильненский р-н, х.Сухой, Ставропольский Край, Россия
Смерть
1946
Изабильненский р-н, х.Сухой, Ставропольский Край, Россия