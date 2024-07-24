Музыкин Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыкин Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина

Рождение ребёнка
11.04.1935

Сын: Музыкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Агриппина

Изабильненский р-н, х.Сухой, Ставропольский Край, Россия
Смерть
1946
Изабильненский р-н, х.Сухой, Ставропольский Край, Россия

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