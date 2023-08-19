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(Тарасова (Копнинская)) Авдотья Иванова

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Копнинский Иван Стефанов

Мать: Копнинская Мавра Ивановна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мавра Семенова

Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тарасов Иван Семенов

Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елисавета Семенова

Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тарасов Гавриил Семенов

Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мавра Семенова

Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Соломонида Семенова

Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Семен Сергеев

Смерть
Неизвестно
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