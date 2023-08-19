(Тарасова (Копнинская)) Авдотья Иванова
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мавра Семенова
Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тарасов Иван Семенов
Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елисавета Семенова
Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мавра Семенова
Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Соломонида Семенова
Отец ребёнка: Тарасов Семен Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно