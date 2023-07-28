(Тарасова) Соломонида Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарасова) Соломонида Семенова

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Тарасов Семен Сергеев

Мать: Авдотья Иванова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Баранов Павел Лукин

Отец ребёнка: Баранов Лука Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1878

Сын: Баранов Федор Лукин

Отец ребёнка: Баранов Лука Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Баранов Василий Лукин

Отец ребёнка: Баранов Лука Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Александра Лукина

Отец ребёнка: Баранов Лука Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Лука Иванов

Смерть
Неизвестно