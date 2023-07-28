(Тарасова) Соломонида Семенова
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Тарасов Семен Сергеев
Мать: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Баранов Павел Лукин
Отец ребёнка: Баранов Лука Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1878
Сын: Баранов Федор Лукин
Отец ребёнка: Баранов Лука Иванов
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Баранов Лука Иванов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Александра Лукина
Отец ребёнка: Баранов Лука Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Лука Иванов
Смерть
Неизвестно