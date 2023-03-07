Захарова (Аксёнова) Марья Ивановна
Место рожденияпоселок Симена Зовского, Челябинская область, Российская Федерация
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1871 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
поселок Симена Зовского, Челябинская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно