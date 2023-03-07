Захарова (Аксёнова) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Аксёнова) Марья Ивановна

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Место рождения

поселок Симена Зовского, Челябинская область, Российская Федерация

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1871 ст.

Сын: Захаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

поселок Симена Зовского, Челябинская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Захарович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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