Захаров Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1871 ст.
Мать ребёнка: Захарова Марья Ивановна
Рождение
1872
Отец: Захаров Захарий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Марья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно