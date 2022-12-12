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Захаров Иван Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1871 ст.

Сын: Захаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Захарова Марья Ивановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение
1872

Отец: Захаров Захарий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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