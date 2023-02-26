Зайцевская (Ярцева) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярцев Иван Яковлевич
Мать: Ярцева ?
Рождение ребёнка
После 1816
Дочь: Цветынина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Зайцевский Яков Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1834
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Зайцевский Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно