Зайцевская (Ярцева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцевская (Ярцева) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярцев Иван Яковлевич

Мать: Ярцева ?

Рождение ребёнка
После 1816

Дочь: Цветынина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Зайцевский Яков Петрович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1834

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Зайцевский Яков Петрович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевский Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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