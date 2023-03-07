Ярцев Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярцев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1828
Мать ребёнка: Ярцева ?
Рождение ребёнка
04.02.1829
Мать ребёнка: Ярцева ?
Бракосочетание
До 1831
Жена: Ярцева Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1832
Сын: Ярцев Иван Иванович
Мать ребёнка: Ярцева Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1833
Мать ребёнка: Ярцева Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ярцева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцевская Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Ярцева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланина Марья Ивановна
Мать ребёнка: Ярцева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Иван Иванович
Мать ребёнка: Ярцева ?
Смерть
Неизвестно