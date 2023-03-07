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Ярцев Иван Яковлевич

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Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярцев Яков

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1828

Сын: Ярцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ярцева ?

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1829

Сын: Ярцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Ярцева ?

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
До 1831

Жена: Ярцева Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1832

Сын: Ярцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ярцева Матрона Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1833

Сын: Ярцев Арсений Иванович

Мать ребёнка: Ярцева Матрона Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ярцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцевская Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Ярцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланина Марья Ивановна

Мать ребёнка: Ярцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ярцева ?

Смерть
Неизвестно
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