Ярцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцевская (Ярцева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ярцева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ярцева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Иван Иванович
Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Ланина (Ярцева) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
22.04.1828
Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
04.02.1829
Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно