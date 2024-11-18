Ярцева ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярцева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцевская (Ярцева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ярцева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ярцева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Ланина (Ярцева) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1828

Сын: Ярцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1829

Сын: Ярцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Ярцев Иван Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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