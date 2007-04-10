Волкова (Таскаева) Александра Анемподистовна
Место рождения
Дата рождения06.05.1917
Дата смерти10.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1917
Бракосочетание
1941
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
27.02.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Степан Трофимович
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
12.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Степан Трофимович
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
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Смерть
10.04.2007