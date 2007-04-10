Волкова (Таскаева) Александра Анемподистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Таскаева) Александра Анемподистовна

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Место рождения

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

06.05.1917

Дата смерти

10.04.2007

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1917

Отец: Таскаев Анемподист Яковлевич

Мать: Таскаева Мария Захаровна

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1941

Муж: Волков Степан Трофимович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
27.02.1943

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Отец ребёнка: Волков Степан Трофимович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
12.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Степан Трофимович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
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Смерть
10.04.2007
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