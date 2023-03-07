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Исидор Семёнов

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Место рождения

Дедово

Дата рождения

1754

Дата смерти

03.04.1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Семён Артемов

Мать: Елена Кодратова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Кодратий Исидоров

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Рождение ребёнка
До 1787

Сын: Косьма Исидоров

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Савелий Исидоров

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Рождение ребёнка
19.03.1794

Дочь: Дария Исидорова

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Рождение ребёнка
19.11.1795

Дочь: Стефанида Исидорова

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Екатерина Исидорова

Мать ребёнка: Марфа Герасимова

Смерть
03.04.1822
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