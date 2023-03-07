Исидор Семёнов
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти03.04.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Семён Артемов
Мать: Елена Кодратова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кодратий Исидоров
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
До 1787
Сын: Косьма Исидоров
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Савелий Исидоров
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
19.03.1794
Дочь: Дария Исидорова
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
19.11.1795
Дочь: Стефанида Исидорова
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Екатерина Исидорова
Мать ребёнка: Марфа Герасимова
Смерть
03.04.1822