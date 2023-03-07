Дятловъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятловъ Алексей

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Место рождения

Лопатино

Дата рождения

1714

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

1689 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Дятловъ Федоръ

Мать: Дятлова Агафья Семенова

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