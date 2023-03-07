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Дятловъ Алексей
Дятловъ Алексей
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Место рождения
Лопатино
Дата рождения
1714
Пол
Мужской
Отец
Дятловъ Федоръ
1684 г.р.
Мать
Дятлова Агафья Семенова
1689 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец:
Дятловъ Федоръ
Мать:
Дятлова Агафья Семенова
Лопатино
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