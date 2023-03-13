Дятлова Агафья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Дятловъ Тимофей
Отец ребёнка: Дятловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Дятловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1714
Сын: Дятловъ Алексей
Отец ребёнка: Дятловъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дятловъ Федоръ