Дятловъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятловъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Дятловъ Алексей

Мать: Дятлова Домна Афоансьева

Рождение ребёнка
1712

Сын: Дятловъ Тимофей

Мать ребёнка: Дятлова Агафья Семенова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Дятловъ Дмитрий Федоровъ

Мать ребёнка: Дятлова Агафья Семенова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Дятловъ Алексей

Мать ребёнка: Дятлова Агафья Семенова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова Агафья Семенова

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