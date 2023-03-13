Дятловъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Дятловъ Алексей
Мать: Дятлова Домна Афоансьева
Рождение ребёнка
1712
Сын: Дятловъ Тимофей
Мать ребёнка: Дятлова Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Дятлова Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1714
Сын: Дятловъ Алексей
Мать ребёнка: Дятлова Агафья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дятлова Агафья Семенова