Кузнецова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.12.1920

Дата смерти

20.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
1939
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Наименование военкомата: Вытегорским РВК Вологодской области Дата призыва: __.__.1939 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 20.11.1995
Военная награда
26.05.1993
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 132 Дата документа: 26.05.1993 Автор документа: Министр обороны РФ
Смерть
20.11.1995
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