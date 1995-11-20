Кузнецова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1920
Дата смерти20.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1939
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Наименование военкомата: Вытегорским РВК Вологодской области Дата призыва: __.__.1939 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: 20.11.1995
Военная награда
26.05.1993
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 132 Дата документа: 26.05.1993 Автор документа: Министр обороны РФ
Смерть
20.11.1995