Кожанова Анна Фроловна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти11.01.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Кожанова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
19.07.1819 ст.
Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
06.11.1823 ст.
Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
04.08.1826 ст.
Дочь: Кожанова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кожанов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
29.08.1830 ст.
Дочь: Кожанова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1872 ст.