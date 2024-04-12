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Кожанова Анна Фроловна

Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

11.01.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Кожанова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кожанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1819 ст.

Сын: Кожанов Илья Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1823 ст.

Сын: Кожанов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кожанов Федор Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1826 ст.

Дочь: Кожанова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кожанов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.08.1830 ст.

Дочь: Кожанова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Кожанов Иван Степанович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожанов Иван Степанович

Смерть
11.01.1872 ст.
Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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