Касова Федора Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лукерья Григорьевна
Отец ребёнка: Касов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Касов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Касов Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно