Касова Федора Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Федора Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лукерья Григорьевна

Отец ребёнка: Касов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Касов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Касов Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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