Касов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Касов Василий Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лукерья Григорьевна
Мать ребёнка: Касова Федора Гавриловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Касова Федора Гавриловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Касова Федора Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касова Федора Гавриловна
Смерть
Неизвестно