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Касов Григорий Васильевич

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Касов Василий Матвеевич

Мать: не указана

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лукерья Григорьевна

Мать ребёнка: Касова Федора Гавриловна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Касова Федора Гавриловна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Касова Федора Гавриловна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова Федора Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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