Бирюков Фёдор Григорьевич 28.02.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирюков Фёдор Григорьевич

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Место рождения

Крутец, Саратовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

28.02.1915

Дата смерти

27.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915

Отец: Бирюков Григорий

Мать: Бирюкова Наталья

Крутец, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анофрикова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.1942

Сын: Бирюков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Анофрикова Антонина Николаевна

Салтыковка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.12.1952

Дочь: Бирюкова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Анофрикова Антонина Николаевна

Перхушково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
27.01.2014

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