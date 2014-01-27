Бирюков Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1915
Дата смерти27.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915
Отец: Бирюков Григорий
Мать: Бирюкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1942
Сын: Бирюков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Анофрикова Антонина Николаевна
Салтыковка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.12.1952
Дочь: Бирюкова Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Анофрикова Антонина Николаевна
Перхушково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
27.01.2014