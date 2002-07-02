Анофрикова Антонина Николаевна 21.11.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анофрикова Антонина Николаевна

Место рождения

Салтыковка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

21.11.1918

Дата смерти

02.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Салтыковка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
22.02.1942

Сын: Бирюков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Бирюков Фёдор Григорьевич

Салтыковка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.12.1952

Дочь: Бирюкова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Бирюков Фёдор Григорьевич

Перхушково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
02.07.2002

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