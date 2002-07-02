Анофрикова Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1918
Дата смерти02.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1942
Сын: Бирюков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Бирюков Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
04.12.1952
Дочь: Бирюкова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Бирюков Фёдор Григорьевич
Перхушково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
02.07.2002