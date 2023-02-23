Романова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти27.03.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Романов Ефим Тимофеевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1865
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Романов Ефим Тимофеевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1868
Отец ребёнка: Романов Ефим Тимофеевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Романов Ефим Тимофеевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Романов Ефим Тимофеевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1907
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния