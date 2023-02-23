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Романова Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

27.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Романов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Романов Ефим Тимофеевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1865

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Романов Ефим Тимофеевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1868

Сын: Романов Семен Ефимович

Отец ребёнка: Романов Ефим Тимофеевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Романов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Романов Ефим Тимофеевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Романов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Романов Ефим Тимофеевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Ефим Тимофеевич

Смерть
27.03.1907
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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