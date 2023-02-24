Романов Иван Ефимович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Романов Ефим Тимофеевич
Мать: Романова Агафья Ивановна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
24.10.1882
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1886
Мать ребёнка: Романова Евдокия Первойкина
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно