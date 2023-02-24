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Романов Иван Ефимович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Романов Ефим Тимофеевич

Мать: Романова Агафья Ивановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
24.10.1882

Жена: Романова Евдокия Первойкина

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1886

Сын: Романов Яков Иванович

Мать ребёнка: Романова Евдокия Первойкина

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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