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Романов Дмитрий Ефимович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Романов Ефим Тимофеевич

Мать: Романова Агафья Ивановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1895

Жена: Романова Наталья Зубарева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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