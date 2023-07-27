Михайлищев Ефим Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти20.12.1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Михайлищев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Михайлищев Никифор Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1802
Сын: Михайлищев Авраамий Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1805
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.12.1817
Причина смерти: от горячки