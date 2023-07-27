Михайлищев Ефим Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищев Ефим Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

20.12.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Михайлищев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Михайлищев Никифор Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1802

Сын: Михайлищев Авраамий Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Михайлищев Дамиан Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1805

Сын: Михайлищев Яков Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
20.12.1817
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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