Михайлищев Дамиан Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищев Дамиан Ефимов

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Михайлищев Ефим Григорьев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.01.1823

Жена: Михайлищева Евдокия Епифанова

Рождение ребёнка
07.02.1824

Сын: Михайлищев Харлампий Дамианов

Мать ребёнка: Михайлищева Евдокия Епифанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1826

Дочь: Анастасия Дамианова

Мать ребёнка: Михайлищева Евдокия Епифанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1828

Дочь: Ксения Дамианова

Мать ребёнка: Михайлищева Евдокия Епифанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1829

Дочь: Евгения Дамианова

Мать ребёнка: Михайлищева Евдокия Епифанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.10.1831

Дочь: Параскева Дамианова

Мать ребёнка: Михайлищева Евдокия Епифанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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