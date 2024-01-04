Михайлищев Дамиан Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Михайлищев Ефим Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1823
Рождение ребёнка
07.02.1824
Сын: Михайлищев Харлампий Дамианов
Мать ребёнка: Михайлищева Евдокия Епифанова
Рождение ребёнка
03.01.1826
Дочь: Анастасия Дамианова
Мать ребёнка: Михайлищева Евдокия Епифанова
Рождение ребёнка
22.01.1828
Дочь: Ксения Дамианова
Мать ребёнка: Михайлищева Евдокия Епифанова
Рождение ребёнка
28.12.1829
Дочь: Евгения Дамианова
Мать ребёнка: Михайлищева Евдокия Епифанова
Рождение ребёнка
12.10.1831
Дочь: Параскева Дамианова
Мать ребёнка: Михайлищева Евдокия Епифанова
Смерть
Неизвестно