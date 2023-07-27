Михайлищев Никифор Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Михайлищев Ефим Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1810
Рождение ребёнка
18.05.1810
Дочь: Елена Никифоров
Мать ребёнка: Михайлищева Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Михайлищев Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Михайлищева Акилина Васильева
Рождение ребёнка
14.12.1811
Сын: Михайлищев Спиридон Никифоров
Мать ребёнка: Михайлищева Акилина Васильева
Смерть
Неизвестно