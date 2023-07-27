Михайлищев Никифор Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлищев Никифор Ефимов

Михайлищев Никифор Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Михайлищев Ефим Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1810

Жена: Михайлищева Акилина Васильева

Рождение ребёнка
18.05.1810

Дочь: Елена Никифоров

Мать ребёнка: Михайлищева Акилина Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Михайлищев Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Михайлищева Акилина Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1811

Сын: Михайлищев Спиридон Никифоров

Мать ребёнка: Михайлищева Акилина Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно