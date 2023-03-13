Буровъ Семенъ
Место рождениясельцо Федоровское
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Буровъ Филиппъ Федоровъ
Мать: не указана
сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кутукова Варвара Семенова
Мать ребёнка: Бурова Афимья Иванова
сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1850
Сын: Буровъ Илья
Мать ребёнка: Бурова Афимья Иванова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Бурова Афимья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Афимья Иванова