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Буровъ Семенъ

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Место рождения

сельцо Федоровское

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Буровъ Филиппъ Федоровъ

Мать: не указана

сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кутукова Варвара Семенова

Мать ребёнка: Бурова Афимья Иванова

сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1850

Сын: Буровъ Илья

Мать ребёнка: Бурова Афимья Иванова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Бурова Афимья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Афимья Иванова

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