Бурова Афимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Афимья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кутукова Варвара Семенова

Отец ребёнка: Буровъ Семенъ

сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1850

Сын: Буровъ Илья

Отец ребёнка: Буровъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Буровъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буровъ Семенъ

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