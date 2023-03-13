Бурова Афимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кутукова Варвара Семенова
Отец ребёнка: Буровъ Семенъ
сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1850
Сын: Буровъ Илья
Отец ребёнка: Буровъ Семенъ
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Буровъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буровъ Семенъ