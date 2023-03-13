Буровъ Филиппъ Федоровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуровъ Филиппъ Федоровъ

Буровъ Филиппъ Федоровъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Буровъ Семенъ

Мать ребёнка: не указана

сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1819

Сын: Буровъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1844
сельцо Федоровское