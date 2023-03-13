Буровъ Филиппъ Федоровъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Буровъ Семенъ
Мать ребёнка: не указана
сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1819
Сын: Буровъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1844
сельцо Федоровское