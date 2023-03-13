Буровъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буровъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Буровъ Филиппъ Федоровъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Бурова Настасья Феклистова

сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Бурова Настасья Феклистова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1851
Военная служба
1851
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Настасья Феклистова

Смерть
Неизвестно
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