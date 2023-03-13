Буровъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Буровъ Филиппъ Федоровъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Бурова Настасья Феклистова
сельцо Федоровское
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Бурова Настасья Феклистова
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1851
Военная служба
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно